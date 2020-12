Украинские медики получили 140 кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ

24 декабря Харьковская областная клиническая инфекционная больница получила шесть современных кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ. Еще 15 единиц этого оборудования переданы в Сумскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды, многопрофильную больницу № 17 в Харькове и Полтавскую клиническую больницу № 5. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего в декабре Фонд Рината Ахметова и ПУМБ закупили и уже передали в 27 больниц в разных регионах Украины 140 кислородных концентраторов. Оборудование вручено в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Ранее Фонд, ПУМБ, ФК "Шахтер" и бизнесы группы SCM доставили в государственные больницы более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов и свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Заместитель управляющего региональным центром ПУМБ в Харькове Андрей Евсеев рассказал, что современное оборудование, которое передает Фонд и бизнесы SCM, помогает в спасении жизней.

«Жизнь каждого человека бесценна. Поэтому мы продолжаем поддерживать больницы в тяжелой борьбе с COVID-19. Важно, что после окончания пандемии коронавируса оборудование будет способствовать эффективному лечению других болезней», – добавил Андрей Евсеев.

Главный врач Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов поблагодарил Фонд Рината Ахметова и ПУМБ за помощь.

«Сегодня в нашей больнице находятся пациенты со среднетяжелым и тяжелым течением болезни. Пока коронавирус не отступает, нам постоянно нужны в достаточном количестве лекарства, оборудование, кислород, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Благодарен Фонду Рината Ахметова и ПУМБ за шесть мощных кислородных концентраторов. Они помогут нам качественно лечить харьковчан», – сказал Павел Нартов.

«Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии», – отметили в пресс-службе Фонда.

Там также напомнили, что Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Проект не имеет аналогов в стране. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям.