Из-за «ДНР»: С провозом тела умершего через линию разграничения есть проблемы

При необходимости провезти через линию разграничения тело умершего украинская сторона оперативно принимает решение о пропуске через КПВВ. Основная проблема – получить разрешение со стороны «ДНР», т.к. там такие вопросы могут рассматривать и несколько недель. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

«Все упирается в разрешение вневедомственного штаба "ДНР" – нужно подавать заявление, и насколько быстро они дадут разрешение, сложно сказать. Ситуация может быть разная. Но в любом случае с украинской стороны, как и раньше, действует определенный порядок для перевозки тела умершего через КПВВ. Этот порядок не выписан, но он действует. Например, пограничники обозначают тело как "груз 200", уведомляют координационный центр СБУ об этом, и им дают разрешение на провоз», – рассказал юрист.

Для консультации и получения разрешения на провоз тела через украинские КПВВ можно обратиться на «горячую линию» командования Объединенных сил – 0-800-500-410, 0-800-50-04-42.

Как быстро в «ДНР» дадут разрешение на провоз тела – неизвестно, т.к., например, на похороны зачастую подтверждают проезд через 2 недели. «Обращались в вневедомственный штаб ["ДНР"] за разрешением на проезд в связи с похоронами (умер один из родителей). Заявление подавали как срочное. Но разрешение дали через 2 недели», – привел пример Фоменко.

«Но все это – ответственность "ДНР". И в отличие от "ЛНР" в "ДНР" созданы абсолютно искусственные ограничения, у них нет плана выдавать много разрешений», – заключил правозащитник.

Напомним, что действующая в «ДНР» списочная система не предусматривает срочных исключений – даже для похорон (у людей на руках есть подтверждающие документы), передачи тел умерших. В «республике» подтвердили, что не пускают людей на похороны близких, за исключением ситуации, когда умершего некому хоронить. «Республиканцы» поясняют это, что человек при пересечении линии разграничения в любом случае не успеет на похороны, т.к. в «ДНР» его отправят на 2-недельную обсервацию в больницу.