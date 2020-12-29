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Получатели субсидий не почувствуют повышения коммунальных тарифов, – Минсоцполитики

29.12.20 15:13
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«При действующей системе предоставления субсидий все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии», – заверили в Минсоцполитики.

Также отмечается, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на «коммуналку» им сложно оплачивать тарифы, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

«Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 % в зависимости от категории льготника», – добавили в Минсоцполитики.

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