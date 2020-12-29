От коронавируса в Луганской области умерли 8 человек

В Луганской области за минувшие сутки выявили 41 нового инфицированного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летняя женщина из города Лисичанск; 41-летняя женщина из города Рубежное; 65-летняя женщина, 58-летний, 64-летний и 77-летний мужчины из города Северодонецк; 68-летний мужчина из Кременского района; 72-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 13 человек;

Рубежное – 2;

Северодонецк – 15;

Беловодский район – 3;

Кременской – 2;

Новоайдарский – 5;

Сватовский – 1.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 10 054 человек, из них:

выздоровели – 7 124 человека (70,9% от общего числа заболевших);

лечится – 2 651 пациент, в том числе 446 – стационарно, 2 205 – амбулаторно (26,4%);

умерли – 279 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 405 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 262 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 31,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 037 362 человека (681 835 пациентов выздоровели, 18 081 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 562 случая (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 690).

В «ДНР» – 14 898 заболевших (выздоровели – 8 663 человека, скончались – 1 338 человек). В «ЛНР» сообщают о 172 летальных исходах.