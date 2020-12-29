Львовщина – Луганщина: Новую скоростную трассу можно будет проехать за 16 часов

Новую самую длинную трассу Украины М-30 «Стрый – Изварино» можно будет проехать за 16 часов. Об этом сообщила руководительница команды поддержки реформ при «Укравтодоре» Александра Азархина в эфире «Громадського радіо».

Трасса М-30 – это соединение двух ныне существующих. «Сейчас есть две имеющиеся трассы М-12 Тернополь – Кропивницкий и М-04 Знаменка – Луганск. Это были две отдельные трассы, сейчас есть необходимость создать из них одну, обновить их полностью и тем самым перенаправить трафик туда», – пояснила Азархина.

Общая протяженность новой скоростной трассы – 1400 км. «Из них более 500 км уже были сделаны во время ремонтов предыдущих лет, а более 200 км сделали в этом году. На следующий год запланировано сделать более 700 км. На самом деле этот проект планировался к 30-летию независимости Украины – до августа следующего года. Обновленную трассу с востока на запад Украины можно будет проехать за 16 часов. Это предварительные подсчеты», – продолжила представительница «Укравтодора».

По предварительным подсчетам, реконструкция М-30 обойдется в 15,7 млрд гривен. «Основной источник обновления дорог – государственный дорожный фонд, основанный в 2018 году. Он является основой для привлечения других средств. 2020 год был рекордным, так как кроме дорожного фонда привлекались средства под государственные гарантии. Привлекались и средства, которые страна получила от победы в суде над "Газпромом". Это была уникальная ситуация. На следующий год у нас пойдут средства под государственные гарантии и бюджетные средства», – рассказала Азархина.

Она отметила, что новая дорога не будет платной. «Дороги проекта "Большая стройка" не будут платными. Законом предусмотрено, что плата за проезд может взыматься на тех дорогах, которые построены на концессионных условиях. То есть инвестор приходит, строит новую дорогу. На такой дороге инвестор имеет право взымать плату за проезд», – уточнила руководительница команды поддержки реформ.

Но, по ее словам, в Украине эксперты посчитали и поняли, что в стране небольшой трафик, чтобы строить дороги за частные средства. «Просто мало ездят машин у нас», – констатировала Азархина.

Как сообщалось ранее, в 2021 году планируется открыть самую длинную трассу в стране – М-30, которая тянется от города Стрый Львовской области до Луганской области. До 2014 года трасса М-30 доходила бы до пгт Изварино, однако сейчас данный населенный пункт и еще 200 км данной дороги находятся под контролем «ЛНР». Поэтому пока дорога будет доходить лишь до города Покровск (Донецкая обл.). Но даже без учета 200 км на неподконтрольной территории эта трасса в фактических 1200 км – все равно самая длинная в Украине.