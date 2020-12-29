В «ДНР» сиделка обокрала пенсионера из Горловки на 200 тысяч рублей

В «ДНР» сиделка обокрала незрячего пенсионера из Горловки. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Всего женщине удалось украсть около 200 тыс. руб. (80 тыс. грн по местному курсу на 29.12.2020).

Как уверяют в «ДНР», в Горловке дочь наняла сиделку для своего слепого отца 1936 года рождения и оставила 60 тыс. руб.(24 тыс. грн) на возможные расходы на лекарства. Однако недобросовестная помощница похитила деньги для своих нужд.

«Пользуясь слепотой опекаемого, подозреваемая обыскала всю квартиру и нашла еще 130 тысяч рублей (52 тыс. грн – ред.) и 2 тысячи гривен, принадлежащих дочери пенсионера. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей (80 тыс. грн – ред.)», – утверждают «правоохранители».

Как сообщается, женщину задержали, за кражу ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.