С высоты 800 метров: В штабе ООС показали, как военные прыгали с парашютами (Фото)

В районе проведения Операции Объединенных сил воины-десантники продолжают выполнять плановую программу прыжков с парашютом. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На этот раз десантирование осуществлялось днем ​​с транспортно-боевого вертолета Ми-8 армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. В частности, испытывали на смелость новичков подразделения, которые выполнили свой первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 метров.

Перед прыжком каждый военный прошел и усвоил курс воздушно-десантной подготовки, отработал элементы наземной подготовки на воздушно-комплексе и самостоятельно выполнил укладку боевого парашюта. Более опытные десантники совершали прыжки с высоты 600 метров с оружием и десантным рюкзаком, экипированным средствами индивидуальной защиты и запасом воды и тому подобное. Прыжки проводились под контролем и руководством специалистов воздушной службы части, имеющих соответствующий опыт.

«Трудно описать словами свои ощущения. Впечатления – невероятные! Было несколько сложно из-за сильных порывов ветра, но после приземления эмоции зашкаливают, сразу хочется повторить! Прыжок будто добавил уверенности в себе, в своих возможностях», – поделился впечатлениями один из десантников сразу после приземления.

Как отмечают инструкторы, каждый десантник в зависимости от возраста выполняет от пяти парашютных прыжков с оружием и снаряжением в год. По прибытию в подразделение новых военнослужащих-контрактников, для них проводится доподготовка, планируются новые прыжки, чтобы они как можно быстрее приобрели опыт.