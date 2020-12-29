Цена света вырастет: Государство должно помочь тем, кому тарифы не по карману (Видео)

Первым решением главы Минэнерго Юрия Витренко стала отмена льгот на свет, поэтому стоимости по 90 копеек за первые 100 кВт с нового года не будет ни для кого. Теперь за каждый киловатт будем платить 1 грн 68 коп. – сколько бы ни накрутил счетчик, передает ТК «Украина».

Техника у киевского пенсионера Василия Поворознюка накручивает света немного. За него мужчина платит своими деньгами – субсидия только на отопление. Первые 100 кВт были по 90 коп, за каждый сверху – по 1 грн 68 коп.

«В пределах 150-160 киловатт в месяц накручивается. Конечно, это порядком так. Так как я, кроме пенсии, никаких доходов не имею, в деньгах это 150 гривен где-то», – говорит пенсионер.

Дальше эти деньги идут энергетикам, причем львиная доля – на провода и подстанции. По мнению экспертов, производители света – атомные и гидростанции – получают мизер, по копейке за киловатт.

«У "Энергоатома" покупают 50 % производимой электроэнергии по цене 1 копейка за киловатт / час. "Энергоатом" получает мало денег, и он не может заплатить зарплату, своевременно провести ремонты», – пояснил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Эксперты говорят, что атомные и гидростанции на производство тратят больше денег, чем получают, а так не работает ни одно предприятие в мире.

Прибыль должен приносить любой бизнес, так решили и в Кабмине. И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил отменить льготные киловатты для населения, те первые 100 кВт по 90 коп.

«Установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-час электрической энергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн с НДС. Подчеркиваю, если бы правительство сегодня не приняло это решение, то такое резкое повышение тарифа произошло бы уже с 1 января 2021 года», – заявил Юрий Витренко.

Без льготы на киловатты пенсионер Василий будет платить больше на 78 грн в месяц. И так – все, кто накручивает более 100 кВт.

Эксперты же уверяют – для таких, как Василий Поворознюк, ничего измениться не должно.

«Стоимость электроэнергии должна быть такой же, как стоимость газа. Полноценной! Стоить сколько она стоит. Люди, которые не могут себе позволить, находящиеся в состоянии бедности, должны получить целевую субсидию, за которую они себе этот ресурс могут купить», – считает Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

По мнению экспертов, – так будет честно. Ведь раньше льготные киловатты по 90 копеек получали все – и пенсионеры, и бизнесмены, независимо от уровня доходов. Теперь же бедных – поддержит государство, а богатые справедливо будут платить больше.