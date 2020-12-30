Сколько жителям Донетчины придется платить за газ с нового года

Помимо стоимости транспортировки с начала 2021 года вырастет и цена поставки голубого топлива. Более 50 игроков рынка опубликовали свои тарифы. Существенное ли повышение ждет жителей Донецкой области? «Донецкие новости» изучили предложения поставщиков.

Сюрприз под елочку

Меньше всего обрадовали новости о росте ценника на газ жителей Львовщины. Местный газсбыт установил рекордную для Украины стоимость голубого топлива – 10,8 грн/м3 в январе.

Жителей соседних регионов в новом году тоже ждет увеличение расходов на коммуналку. На Луганщине стоимость газа составит 9,78 грн/м3, на Днепропетровщине – 9,89 грн/м3, в Харькове и Запорожье придется заплатить по 9,90 грн за кубометр.

На 93 копейки всего за месяц вырос и тариф «Азовгаза», поставляющего голубое топливо большинству мариупольцев. В январе цена кубометра составит 8,92 грн.

Ищем выгоду

Не все поставщики подняли свои расценки настолько существенно. Новые тарифы опубликовали и наиболее популярные среди жителей Донетчины игроки рынка: «НАК Нафтогаз» и YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»). Первый озвучил целых две цены: 7,65 грн/м3 для тех потребителей, которые получают у компании газ как у поставщика «последней надежды», и 7,22 грн/м3 для клиентов по коммерческим условиям (рост составил 14% по сравнению с декабрем 2020 года). В «Нафтогазе» констатируют: нынешний рост расценок связан с сезонными факторами и увеличением оптовых цен на природный газ. Озвучили в компании и еще одну нерадостную новость: с января приостанавливают подключение новых клиентов к «Годовому» тарифному плану. Раньше, выбрав такой тариф, можно было и зимой, и летом платить за газ по одной цене.

YASNO, известный жителям Донетчины также как поставщик электроэнергии, предлагает своим клиентам голубое топливо по цене 7,39 грн/м3 (цена по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 13,8%). «Присоединиться к поставке газа от YASNO можно на сайте компании, с помощью Viber-бота или в одном из более 20 энергоофисов, расположенных во всех крупных населенных пунктах региона, а также в банковских отделениях ПУМБ в Краматорске, Славянске и Соледаре», – отмечается в сообщении энергокомпании.

Новая реформа

Напомним, ознакомиться с ценами и сервисами разных газовых провайдеров жителям Донетчины полезно не только для «общего развития». Каждый владелец частного дома или квартиры в многоэтажке может самостоятельно выбрать себе нового поставщика голубого топлива и заключить с ним договор. Такое право украинцы получили в рамках очередного этапа реформы рынка газа, который стартовал 1 августа. Теперь каждое домохозяйство может выбрать понравившуюся из целого списка из более 50 компаний. До этого действовала другая система: «Нафтогаз» продавал топливо газосбытовым предприятиям, которые затем перепродавали его гражданам. Кроме того, в связи с реформой и открытием свободного газового рынка правительство прекратило контролировать цены на топливо, отпускаемое населению.

Зачем выбирать

Для украинцев есть две существенных причины озадачиться сменой поставщика газа: возможность экономии и необходимость. Начнем пояснения со второго пункта. Не все поставляющие компании справляются со своими обязанностями по закупке и оплате необходимых объемов топлива для клиентов. В условиях нового рынка такие продавцы рискуют потерять своих потребителей. Так произошло с «Донецкоблгазом». В итоге более 400 тысяч семей в регионе в октябре остались без постоянного поставщика и с неприятной «перспективой» и вовсе быть отключенными в зимние холода. На тот момент предполагалось, что поставщик «последней надежды» в лице «Нафтогаза», к которому автоматически были переведены все эти 400 тысяч семей, сможет продавать им газ только 60 дней – до 30 ноября. Но в последний момент НКРЭКУ изменила свое решение и разрешила потребителям получать газ от государственной компании дольше. По последней информации от Донецкой облгосадминистрации, те абоненты, которые до сих пор не определились с постоянным поставщиком, должны будут это сделать до конца января 2021 года.

К слову, Донетчина – не единственный регион, в котором поставщик газа не справился со своими обязанностями. Так, например, в начале декабря к поставщику «последней надежды» перешли 270 тысяч потребителей в Херсонской области.

С началом отопительного сезона активизировались многие потребители, которых к выбору нового поставщика толкает не вынужденная необходимость, а возможность существенно сэкономить на разнице тарифов. Для примера посчитаем, на сколько в январе смогут уменьшить расходы на газ мариупольцы, живущие в частных домах. Ведь зачастую больше всего голубого топлива потребляют частные домохозяйства и для них экономия особенно актуальна. В холодное время года на обогрев может уходить по 300 кубометров газа в месяц, в морозы – до 400. Если, к примеру, семья использует на обогрев в январе 350 кубов, то по тарифу «Азовгаза» ей придется заплатить 3 тысячи 122 гривны. По цене, например, от YASNO стоимость за тот же объем составит 2 тысячи 586 гривен, то есть на 536 гривен меньше. Согласитесь, разница значительная. И это экономия только за месяц, а посчитайте за весь отопительный сезон?

Цена – это еще не все

Помимо цены важно смотреть на надежность компании, с которой вы хотите заключить договор (действующая лицензия на продажу газа населению, опыт в поставке энергоресурсов), и удобство сервисов (наличие отделений, возможность оплачивать быстро и без комиссии, онлайн-кабинет, контакт-центр, различные боты и т.п.).

Стоит сказать, что у самых популярных среди жителей Донетчины газовых компаний (YASNO и «Нафтогаз») предложения в плане сервисов практически равные. Но первая выигрывает в том, что уже создала сеть офлайн-точек приема. В будущем в энергоофисах (их в области больше 20) клиенты смогут лично решить вопросы, если такие возникнут. Представительств других газовых компаний в Донецкой области нет, и, судя по всему, пока не планируется.

Кроме того, надо учитывать и то, что поставщик может переложить дополнительно. Например, многим удобнее покупать газ и электроэнергию в одном месте, а также получить консультацию по энергоэффективности, получить какие-то скидки на энергоэффективное оборудование. В любом случае, времени и возможностей определиться с новым поставщиком у жителей Донецкой области было уже много. А с учетом приближающихся праздников и локдауна, поспешить точно стоит.