Паспорт просрочен или утерян: Юрист пояснил, как пересекать КПВВ

Выезд из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию по просроченному украинскому паспорту или при утере документа возможен. Но для возвращения обратно на подконтрольной территории нужно оформить документ, удостоверяющего личность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

Правила пересечения линии разграничения с украинской стороны регламентированы «Порядком въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий» (постановление Кабинета министров Украины от 17.07.2019 № 815).

«Со стороны Украины ограничений по выезду по просроченному паспорту нет. Это разрешено правилами пересечения линии соприкосновения. Но такой выезд возможен только на подконтрольную территорию (при условии, что вас выпустит оккупированная территория)», – отметил юрист.

После въезда на подконтрольную территорию необходимо обратиться в миграционную службу (на период карантина – в любое отделение по Украине) для вклейки «возрастного» фото в паспорт, для замены, оформления документа и пр.

«При сдаче паспорта в миграционную службу вам должны выдать справку Формы 4 о подаче документов на изготовление паспорта. Она действует 2 месяца, пока готовится паспорт. По этой справке вы можете пересекать украинские КПВВ», – прокомментировал Фоменко.

Если живущий в «Л-ДНР» вообще потерял паспорт гражданина Украины, то электронный пропуск для пересечения линии разграничения можно оформить на загранпаспорт и проезжать КПВВ по нему.

Если же нет загранпаспорта, а внутренний паспорт утрачен, то при выезде из «Л-ДНР» украинские пограничники также пропустят гражданина через КПВВ. «Если на данный паспорт ранее оформлялся электронный пропуск, то можно взять ксерокопию утраченного документа, и на КПВВ сообщить, что паспорт утрачен. Максимум, могут пригласить представителей полиции, которые должны установить вашу личность – для этого вас могут задержать до 3-х часов, а после этого вас отпустят», – отметил правозащитник.

«Даже если человек приезжает без документов вообще, то согласно Порядка въезда-выезда он будет передан полиции (особенно это касается несовершеннолетних лиц) и соответствующим органам, которые установят его личность. Это актуально для лиц, которые [в "Л-ДНР"] освобождаются из мест лишения свободы. Это актуально для детей, родители которых не хотят выезжать, а у детей по украинскому законодательству нет законных представителей», – добавил Фоменко.

«Подчеркиваю, что эти правила распространяются только на выезд с оккупированной территории. Т.к. государство декларирует, что оно не может оставлять людей на оккупированной территории, где ведутся боевые действия… Если человека не пропускают, то это нарушение. И по этому поводу нужно как можно быстрее сообщать на "горячую линию" штаба Объединенных сил (телефоны здесь, – ред.). Также можно обратиться к мониторам правоохранительных организаций, которые дежурят на КПВВ. Но декларируется, что человека должны пропустить в любом случае. Но обратно на оккупированную территорию без оформленного документа уже не выпустят», – заключил он.

Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия правозащитники отметили, что есть проблемы при провозе через линию разграничения тела умершего. Также пояснили, пускают ли обратно в «ДНР» при ранее подписанном запрете на возвращение.

Фоменко сообщил, что при въезде в Украину из «Л-ДНР» через Россию пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Также юрист обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан. К административной ответственности привлекают и детей.