Владимир Фомичев после плена: Как изменился мир вокруг нас за три года

Активист из Макеевки Владимир Фомичев около 2 лет провел в плену «ДНР». Его освободили в ходе обмена пленными в декабре 2017 года. Владимир выехал из родного города в 2014-м, но в конце 2015-го приехал на Новый год навестить родителей. На тот момент парню было 23 года. 4 января 2016 года за ним пришли представители «МГБ ДНР».

После освобождения Владимир перебрался в Киев. Первое время его удивляло то, что тут люди ходят в рестораны, гуляют свадьбы и практически ничего не знают о войне, которая всего лишь в 700-та километрах. В блоге на «Цензор.нет» Фомичев описал, как изменилась жизнь за период, пока он находился вне свободы, с какими изменениями и инновациями он столкнулся после освобождения.

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– Ровно три года назад меня освободили из плена боевиков. Обычно в этот день я пишу про изменения, которые происходят со мной как с личностью. Анализируя то что было и к чему это привело сейчас. Единственное, что могу отметить – в этом году мыслей и воспоминаний о тюрьме стало на порядок меньше, сам тюремный опыт не играл какой-либо большой роли в моей жизни.

Этот год был полон разнообразной работы и я думаю, что его можно считать первым полноценным годом после освобождения. Самый критический момент с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, – ред.) это период с полугода до двух лет после освобождения. Когда эйфория прошла и надо научиться жить с реальностью.

Но интереснее посмотреть на то, как за это время менялись средства и способы человека коммуникации с внешним миром. На своем примере я попробую посмотреть, какие за это время произошли изменения, которые я заметил сразу после плена и как они развивались.

Коммуникация. В первый день после освобождения мои старые друзья подарили мне смартфон Мейзу. Мой друг Евгений Бондаренко установил на него телеграмм. Для меня до плена это был неизвестный способ коммуникации. Теперь все ушло в чаты. Полностью исчезла необходимость пользоваться смс-сообщениями, не нужен и роуминг за границей, а только интернет. Можно звонить в любую точку мира абсолютно бесплатно. Да и сам телеграмм удобен в пользовании, с простым дизайном, быстро функционирующий.

3G интернет и LTE. Еще одно главное событие, которое произошло за мое пребывание в плену, это появление быстрого интернета. Помню, как еще находясь в Феофании, смотрел английский футбол в прямом эфире на своем смартфоне без wi-fi. В сущности, быстрая интернет связь несет новые горизонты свободы.

Но и мы должны быть постоянно на связи. Работа теперь не ограничивается офисом. Работать можно всегда и везде. Например, за собой я замечал, что иногда работаю в метро, договариваясь с кем-либо в телеграмме или заполняя гугл-документ.

Платежные системы в смартфоне. Больше не нужно носить с собой наличные деньги и даже банковские карты. Можно рассчитаться с помощью пей-пасс на своем мобильном телефоне.

Социальные сети и ютуб. Социальных сетей стало больше, они существенно начинают влиять на жизнь общества. Разные мнения, в разных социальных сетях влияют на решения политиков. Общество и сам человек как индивид становится зависим от чужого мнения, о том, что думают о его мнении по какому-либо событию. Почти у любого человека есть свой ФБ или телеграмм. Наверное, скоро настанет момент: если тебя нет в социальных сетях, то тебя не существует в принципе.

Музыка. Теперь не надо скачивать музыку на торрентах и покупать карту памяти на телефон. Достаточно просто купить за 5 долларов Спотифай и слушать музыку в онлайне. Благодаря этой возможности появляется разнообразие вкусов. Например, я люблю слушать инди-музыку, само приложение предлагает тебе нужные группы и исполнителей, о которых раньше можно было просто никогда и не узнать.

Смарт-телевизоры и OTT приставки. Сервисы по предоставлению услуг OTT активно развиваются. Теперь нет зависимости от кабельного оператора или необходимости покупать спутниковую антенну. Можно просто покупать нужные сервисы в OTT и смотреть тот контент, который интересен, не завися ни от кого.

Тексты. Как ни странно, текстовая журналистика не умерла, а только начинает свою новую жизнь. Да, постепенно умирает печатная пресса, но не тексты. Издания переходят в удобные форматы, сайты упрощаются. Теперь можно спокойно почитать хороший текст просто у себя в смартфоне в удобной мобильной версии сайта.

Электронные документы. С появлением сервиса «Дія» теперь можно не носить с собой документы, удостоверяющие личность. Достаточно в смартфоне просто нажать несколько кнопок. Да и сам документооборот уходит в электронный вид, что существенно облегчает коммуникации.

Это и многое другое происходит в нашем мире. Я написал, то что вижу в первую очередь, может кто-то, видит и другие процессы.

Но точно мир становится более цифровизированным и это нельзя отрицать. С каждым годом те, кто будут отказываться от новой техники, будут проигрывать. Нельзя будет сказать, что старый андроид лучше нового apple. Остаться в прошлом не получится.