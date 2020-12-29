Воровала субсидии и пенсии: На Донетчине осудили экс-руководительницу отделения «Укрпочты»

Руководительница одного из почтовых отделений «Укрпочты» в Донецкой области решила подзаработать за счет других. Подделав документы, она присваивала монетизированные субсидии и пенсии других людей, а также средства почты. Женщину разоблачили, Володарский районный суд вынес ей приговор в 3 года лишения свободы, передает «Вільне радіо».

Женщина возглавляла отделение почты в селе Кальчик Никольского (ранее – Володарского) района. Татьяна работала там с 2012 года. Выписывала на имя разных людей заявления на получение субсидии наличными. А когда деньги приходили, забирала их себе. Так, с весны по конец октября 2019 года следователи смогли подтвердить, что она присвоила субсидии 6 человек на общую сумму 22,9 тыс. грн.

Но женщина воровала не только у людей, но и у предприятия. В тот же период Татьяна подписывала ведомости о количестве наличных денег и товаров, которые на бумаге отличались от фактического количества. Например, она указывала, что на почте есть 22 тыс. грн, а по факту было всего 9 тыс. грн, а товаров комиссии наоборот больше, чем указывала в отчетах. На таких махинациях, по данным правоохранителей, женщина заработала еще 24,3 тыс. грн.

В суде свою вину Татьяна признала. Она рассказала, что кроме субсидий и денег предприятия также завладела пенсионными выплатами.

Суд признал женщину виновной по статьям «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины. Женщине присудили 3 года лишения свободы и запретили на 2 года занимать должности, где нужно вести учет денег. Также женщине придется заплатить штраф 1700 грн.