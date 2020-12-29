Более 60 дней в «Л-ДНР»: Информация с КПВВ поступает в соцслужбы и ПФУ

Информация с КПВВ о пересечении линии разграничения переселенцами поступает в базы данных социальных служб, Пенсионного фонда и пр. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

«Да, они получают такую информацию. Они обмениваются данными с 2016 года. И до карантина выезд на оккупированную территорию на период более 60 дней (или более чем на 6 месяцев за границу) был основанием для приостановки выплаты пенсий, социальных выплат внутреннее перемещенным лицам. Считается, что если человек более 6 месяцев находится за границей, то он выехал туда на постоянное место жительства, а относительно 60 дней для переселенцев – что они вернулись в место прежнего своего проживания. И все органы эту информацию используют», – рассказал он.

«Но на период карантина эта норма не действует. Можно не переживать», – подчеркнул Фоменко.

Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия правозащитники рассказали, как пересекать КПВВ с просроченным паспортом и при его утере, отметили проблемы при провозе через линию разграничения тела умершего. Также пояснили, пускают ли обратно в «ДНР» при ранее подписанном запрете на возвращение.

Кроме того Фоменко сообщил, что при въезде в Украину из «Л-ДНР» через Россию пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Также юрист обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан. К административной ответственности привлекают и детей.