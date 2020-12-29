Желания на Новый год: Украинцы загадывают получение вакцины от COVID-19

На протяжении последних4 лет новогодние предпочтения украинцев не меняются. Но в этот раз желание получить в качестве подарка здоровье (71,5% опрошенных) значительно опередило стремление иметь «мир в стране» (39,5%), а также лад в семье и понимание близких (22%). Таковы результаты опроса «Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год»*.

Еще одним следствием эпидемии и экономического спада можно считать и то, что на этот раз стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с «хорошими отношениями в семье».

Так же возросло желание получить в новом году хорошую работу (18%). В новом году родители хотят увидеть успехи детей (14%). Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни.

Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любовь (8%) и лекарства (вакцины) от коронавируса (5%), которые опередили выигрыш в лотерею (3%).

Женщины чаще мужчин называют здоровье лучшим подарком (76% и 66% соответственно). Молодежь, независимо от пола, чаще мечтает о хорошей работе и любви (29% и 16% опрошенных в возрасте 18-29 лет соответственно). От денег и лада в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44. А для людей в почтенном возрасте наиболее важное – здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно).

* Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольной части Донбасса и Крыма). Было проведено 2004 личных интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте страны. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.