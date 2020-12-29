Уходят в монастырь, попадают в психушку: Что происходит с обменянными в «Л-ДНР»

В ходе обмена пленными, который прошел год назад 28 декабря 2019 года, в «Л-ДНР» были переданы 124 удерживаемых. Украинская сторона получила 76 узников. Но если Служба безопасности Украины (СБУ) еще в день обмена опубликовала имена всех освобожденных, то «республиканцы» даже спустя год так и не озвучили полный список переданных им людей. Такая секретность, в том числе, связана с тем, что часть из осужденных или обвиняемых в преступлениях против Украины планировали вернуться в мирные украинские города – например, в Харьков и Одессу. Так что их личные данные не разглашали «в целях безопасности». Тем не менее в соцсетях появляются сообщения о том, что произошло со сторонниками «Л-ДНР» после последнего самого крупного обмена, передает «Радио Свобода».

В ходе обмена украинская власть год назад передала в «ЛНР» гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее воевал за «республиканцев» в батальоне «Призрак».

В Украине его задерживали дважды. В октябре 2016 года Лусварги арестовали на территории аэропорта «Борисполь», когда он пытался покинуть страну, чтобы служить в одной из международных частных военный компаний. В январе 2017-го Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы, а уже в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Лусварги оказался на свободе.

В апреле 2018 года бразильца обнаружили на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП, куда Лусварги, по его же словам, пошел, чтобы стать монахом. Через несколько дней бразильца передали в СБУ, и в мае 2019-го Павлоградский горрайонный суд приговорил его снова к 13 годам заключения.

После обмена о Лусварги много писали в «республиканских» группах в соцсетях. В пабликах возмущались, в частности, слишком длительным карантином бразильца, которого вместо недели удерживали в одной из больниц Луганска полтора месяца. В так называемых медиа боевиков группировки «ЛНР» даже появлялись новости о том, что бразилец бежал и теперь находится «в розыске». Была также информация о том, что Лусварги кинули «на подвал», якобы, за то, что он передал украинским правоохранителям важную информацию о незаконных вооруженных формированиях.

Лусварги в 2015 году

Рафаэль Лусварги, январь 2020

Летом 2020 года российские журналисты нашли Рафаэля Лусварги в Вавоже – поселке в республике РФ Удмуртия, где бразилец еще в 2012-м, будучи студентом Курского медуниверситета, проходил курсы по русскому языку. По словам Лусварги, оттуда он надеется со временем вернуться в Бразилию, но пока планирует путешествовать по РФ.

Вместе с бразильцем в ходе обмена был освобожден и гражданин РФ Руслан Гаджиев, которого 14 декабря 2017 года суд в Бахмуте (Донецкая обл.) признал виновным по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых ст. 258 (теракт) и ст. 437 (ведение агрессивной войны). Россиянина, который воевал в батальоне «Август» («ЛНР»), приговорили к 15-ти годам лишения свободы. Гаджиев подавал на апелляцию, но проиграл ее. В Едином реестре судебных решений сказано, что Руслан Гаджиев виновен в гибели 8-ми украинских военных, которые погибли 25 января 2015 года в боях за опорный пункт «Валера» (высота 307,5), что возле поселка Санжаровка.

Руслан Гаджиев после обмена

Спустя год после обмена россиянин практически не появляется в прессе, о нем мало пишут в соцсетях. В интервью одному из российских изданий Гаджиев рассказал, что вернулся в родной поселок в Краснодарском крае, но жить ему там сложно, потому что односельчане думают, что воевав за «ЛНР» россиянин пьяным украл танк.

«Мне сложно сейчас. И очень обидно. Я не знаю, как мне объяснить, что все это неправда», – рассказывал Гаджиев.

Всех полученных в ходе обмена в «Л-ДНР» сразу отправляли в «карантин» – период «досмотра» тех, кто был осужден или обвинялся в преступлениях против Украины. Спустя полтора месяца после передачи «карантин» затянулся, и часть переданных Донецку и Луганску людей оказались или в заточении в больницах, или «на подвалах».

По сообщениям «республиканцев», на допросах, в частности, оказался «дед-медовик» – житель Донецкой области Николай Рубан, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, в которой было спрятано самодельное взрывное устройство. В результате взрыва «подарка» погиб солдат ВСУ, еще двое бойцов получили ранения.

Николай Рубан во время его задержания в феврале 2015 года

К Рубану не пускали семью, а потом те же «активисты» сообщили, что его перевели из подвала в отделение закрытого типа одной из психиатрических клиник Донецка.

Как сообщалось ранее, в плену «Л-ДНР» по состоянию на 29 декабря находится 251 человек, из которых, как минимум, семеро – военнослужащие. В «республиках» заявляют, что на мирной части страны осуждены или обвиняются в преступлениях против Украины 103 их сторонника.