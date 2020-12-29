В Госархиве сообщили, сколько документов осталось на неподконтрольной Луганщине (Фото)

Основная часть архивных документов Луганщины осталось на неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказала директор Государственного архива Луганской области Виктория Кривицкая.

Так, после 2014 года на неподконтрольной части региона осталось 27 архивных учреждений. «В них на хранении находилось 1,7 миллиона документов национального архивного фонда, в том числе это документы и Госархива. И свыше 200 тысяч документов по кадровым вопросам (личному составу)», – сообщила Кривицкая.

После 2014 года госархив был переведен в Северодонецк. «С 2014 года была проведена большая восстановительная работа – создание условий для сотрудников и хранения документов. В первоочередном порядке было принято 14 тысяч документов национального архивного фонда из районов, которые находятся на линии разграничения», – продолжила директор.

На свободной территории Луганщины сейчас работают 30 архивных учреждений, из них:

Государственный архив Луганской области;

12 архивных отделов райгосадминистраций;

2 архивных отдела военно-гражданских администраций;

1 архивный отдел горсовета;

14 трудовых архивов

«На сегодняшний день в Госархиве Луганской области находится 291 архивный фонд, это почти 32 тысячи документов национального архивного фонда. В архивных учреждениях области хранятся почти 200 тысяч документов нацархиффонда и свыше 270 тысяч документов по кадровым вопросам (личному составу)», – перечислила Кривицкая.

В 2020 году архив приобрел специальное оборудование для проведения ремонтных и реставрационных работ. Также сотрудники с помощью спецсканеров оцифровывают фонды. Часть электронного фонда доступна на сайте ведомства.

В этом году Госархиву Луганской области исполнилось 95 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»