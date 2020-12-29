Несмотря на снижение COVID-19: Минздрав не отменит локдаун в январе

Минздрав не собирается отменять локдаун в январе, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Громадське радіо».

«Мы не собираемся вносить изменения об отмене жесткого карантина с 8 января по 24 января», – сказал он.

Министр отметил, что несмотря на уменьшение официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, по прогнозам МОЗ после новогодних праздников произойдет увеличение количества больных коронавирусом.

Кроме этого, Степанов напомнил, что в январе-феврале происходит традиционный рост количества больных гриппом и ОРВИ.

«Больные гриппом имеют такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к этому увеличению количества больных гриппом с максимальным снижением нагруженности на медицинскую систему, с минимальным количеством больных COVID-19. Это очень важно, потому что наша медицинская система должна всегда предоставлять всем необходимую медицинскую помощь и не работать в сверхнапряженном режиме, в котором она работала», – сказал Степанов.

Министр призвал граждан обязательно соблюдать меры эпидемической опасности, а органы местного самоуправления – организовывать процесс празднования согласно с соблюдением противоэпидемических правил.

Напомним, на период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, государство оставляет за собой право вводить карантин немедленно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 037 362 человека (681 835 пациентов выздоровели, 18 081 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 562 случая (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 690), Луганской области – 10 054 случая (выздоровели – 7 124пациентов, летальных случаев – 279).

В «ДНР» – 14 898 заболевших (выздоровели – 8 663 человека, скончались – 1 338 человек). В «ЛНР» сообщают о 172 летальных исходах.