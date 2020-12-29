На 40 миллионов: СБУ раскрыла схему поставок медикаментов из Украины в «ДНР»

Служба безопасности Украины блокировала финансирование «ДНР» через масштабные незаконные поставки фармацевтической продукции на неподконтрольные территори. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что заказывали данные поставки «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из «ДНР». Для этого организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах.

Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства через неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов.

По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн.

Оперативники СБУ установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные «министерством здравоохранения ДНР». СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет «республики».

Правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти 3 млн грн. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет.