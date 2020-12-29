На Донетчине озвучили уровень зарплат в ноябре

В ноябре на Донетчине средняя номинальная заработная плата составила 12 781 грн. По сравнению с октябрем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 5,6%, а по сравнению с ноябрем 2019 года – увеличился на 8,6%. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Зарплата в ноябре 2020 года превышала средний показатель по Украине (11 987 грн) на 6,6%. Регион традиционно держит второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в ноябре был в г. Киеве – 17 582 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 9 615 грн).

По уровню средней заработной платы наиболее высокооплачиваемыми в Донецкой области в ноябре были работники:

металлургического комплекса (16701 грн);

сферы государственного управления (16429 грн);

угольной промышленности (16194 грн).

Превысила средний показатель по области зарплата работников:

торговли (14613 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (13933 грн);

финансовой и страховой деятельности (13558 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13238 грн);

строительства (13185 грн).

От 10,1 до 12,6 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

машиностроения (12615 грн);

пищевой промышленности (11509 грн);

транспорта (11485 грн);

здравоохранения и оказания социальной помощи (10334 грн);

сельского хозяйства (10051 грн).

Самым низким был средний уровень оплаты труда работников образования (8811 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 декабря достигла в области (без учета неподконтрольной территории) 1013,5 млн грн, или 25,3% всех долгов по ее выплате в Украине (4010,5 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 22,1% фонда оплаты труда, начисленного за ноябрь (в среднем по Украине – 4,4%).

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета неподконтрольной территории) на 1 декабря составила 665,5 млн грн, или 65,6% всех долгов по выплате зарплаты.

Как сообщалось ранее, за 3 года средняя зарплата на Донетчине увеличилась на 60%.