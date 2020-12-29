В «ДНР» сообщили, ставят ли «республиканские» штампы в украинские паспорта

В «ДНР» в паспорт гражданина России или Украины не ставятся пометки, штампы о детях, браке, разводе, смене фамилии и пр. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова на основании ответа на ее запрос в «минюст ДНР».

«Я направила депутатское обращение в Минюст ДНР и получила ответ… Лица, имеющие паспорт гражданина ДНР, независимо от наличия другого гражданства, на территории республики рассматриваются исключительно как граждане ДНР», – отметила Селиванова.

Кроме того, по итогам регистрации в паспорт должны поставить отметку о ребенке, браке, разводе, смене фамилии. «Органы ЗАГС ДНР могут поставить такую отметку только в паспорт ДНР. При этом в паспорт Украины, России или паспорт иностранного гражданина государственные органы ДНР не ставят штампы и не вносят записи», – подчеркнула «депутат».

Она пояснила, что для оформления процедур в ЗАГСах нужно подтверждать регистрацию места проживания (прописку). А в паспорте гражданина РФ для жителей «республик» прописка не ставится, поэтому такой документ «республиканские» ЗАГСы не примут. При этом все обладатели российских паспортов имеют «паспорт ДНР» (это главное условие при получении российского гражданства «республиканцами»).

«Паспорт ДНР для граждан ДНР – единственный документ, в котором есть штамп о постоянной регистрации на территории республики, и в который уполномоченные органы ДНР могут ставить свои штампы. Соответственно, жителям, имеющим одновременно два паспорта ДНР и РФ, для регистрации ребенка, брака, развода или перемены имени в ЗАГС ДНР можно предъявлять только паспорт ДНР», – дополнила Селиванова.

Однако, если, скажем, в брак в «ДНР» вступает иностранец, то в его основной паспорт никакие отметки не ставятся. Но для регистрации / расторжения «республиканского» брака иностранцы должны оформить и предъявить «удостоверение на постоянное проживание в ДНР».

Как сообщалось ранее, при получении российского паспорта жители «ЛНР» и «ДНР» не становятся полноценными гражданами РФ, т.к. они не имеют прописку (регистрацию места жительства) на территории России. А без прописки они лишены возможности получать российские пенсии, банковские карты, регистрировать в РФ родившихся детей, использовать для работы авто с «республиканскими» номерами и пр.