Больше 2 тыс. заболевших: В «ЛНР» показали полную статистику по COVID-19

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Всего по состоянию на 09:00 30 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 082, из них:

выздоровели – 1 737 человек (83,4% от всех заболевших);

лечится – 171 пациент (8,2%);

умерли – 174 человека (8,4%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек (698 190 пациентов выздоровели, 18 324 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 905 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 699), Луганской области – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациентов, летальных случаев – 287).

В «ДНР» – 15 083 заболевших (выздоровели – 8 967 человек, скончались – 1 360 человек).