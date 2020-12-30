«Большая стройка»: Донетчина стала победителем (Фото)

Донетчина стала победителем по результатам реализации национальной программы «Большая стройка». Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кириленко рассказал, что в память об этом событии он получил символический памятный подарок – новогодние шарики с традиционными узорами областей Украины и автографами губернаторов. Подарок был вручен во время итогового совещания под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева и заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Приятно было услышать слова искренней благодарности в адрес команды Донецкой ОГА», – написал губернатор и пообещал, что следующий год будет еще более динамичным.