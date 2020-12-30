Покушение на умышленное убийство: На Луганщине военный стрелял в сослуживца

В Луганской области в одной из расположенных там воинских частей произошел инцидент с применением оружия. Как выяснилось, один из военнослужащих выстрелил в другого. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.

В частности, 26 декабря 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата одной из воинских частей в результате нарушения правил обращения с оружием.

«Однако, проверкой этой информации, в связи с нехарактерным для неосторожного обращения с оружием расположением ранения, по результатам следственных (розыскных) действий в уголовном производстве установлено, что 26.12.2020 года пострадавшему солдату сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени умышленно причинил его сослуживец во время конфликта», – говорится в сообщении.

Виновный в тот же день был задержан военной прокуратурой в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (завершенное покушение на умышленное убийство).

28 декабря по ходатайству военной прокуратуры следственным судьей избран подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.