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В Украине за сутки подтвердили почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

30.12.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 925 человек;
  • летальных случаев – 243;
  • выздоровели – 16 355 человек;
  • проведено тестирований – 52 746 (в том числе методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, из них:

  • выздоровели – 698 190 человек (66,8% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 328 834 человека (31,5%);
  • летальных исходов – 18 324 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 546 683.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 110 139 случаев;
  • Винницкая область – 22 242 случая;
  • Волынская область – 32 735 случаев;
  • Днепропетровская область – 58 094 случая;
  • Донецкая область – 35 905 случаев;
  • Житомирская область – 38 720 случаев;
  • Закарпатская область – 28 065 случаев;
  • Запорожская область – 53 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
  • Киевская область – 58 535 случаев;
  • Кировоградская область – 8 345 случаев;
  • Луганская область – 10 218 случаев;
  • Львовская область – 60 923 случая;
  • Николаевская область – 30 500 случаев;
  • Одесская область – 70 592 случая;
  • Полтавская область – 35 788 случаев;
  • Ровенская область – 40 672 случая;
  • Сумская область – 40 305 случаев;
  • Тернопольская область – 33 789 случаев;
  • Харьковская область – 68 807 случаев;
  • Херсонская область – 17 497 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 833 случая;
  • Черкасская область – 38 696 случаев;
  • Черновицкая область – 39 815 случаев;
  • Черниговская область – 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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