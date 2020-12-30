В Украине за сутки подтвердили почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 925 человек;
- летальных случаев – 243;
- выздоровели – 16 355 человек;
- проведено тестирований – 52 746 (в том числе методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, из них:
- выздоровели – 698 190 человек (66,8% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 328 834 человека (31,5%);
- летальных исходов – 18 324 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 546 683.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 110 139 случаев;
- Винницкая область – 22 242 случая;
- Волынская область – 32 735 случаев;
- Днепропетровская область – 58 094 случая;
- Донецкая область – 35 905 случаев;
- Житомирская область – 38 720 случаев;
- Закарпатская область – 28 065 случаев;
- Запорожская область – 53 428 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
- Киевская область – 58 535 случаев;
- Кировоградская область – 8 345 случаев;
- Луганская область – 10 218 случаев;
- Львовская область – 60 923 случая;
- Николаевская область – 30 500 случаев;
- Одесская область – 70 592 случая;
- Полтавская область – 35 788 случаев;
- Ровенская область – 40 672 случая;
- Сумская область – 40 305 случаев;
- Тернопольская область – 33 789 случаев;
- Харьковская область – 68 807 случаев;
- Херсонская область – 17 497 случаев;
- Хмельницкая область – 38 833 случая;
- Черкасская область – 38 696 случаев;
- Черновицкая область – 39 815 случаев;
- Черниговская область – 29 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.