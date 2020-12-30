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Многострадальная поликлиника: В соцсети показали масштабный пожар в Донецке (Видео)

30.12.20 09:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 30 декабря, ночью произошел масштабный пожар.

Местные жители в Телеграм-канале показали, как горело здание бывшей поликлиники №18 по пр. Киевскому, 85. «Сегодня ночью вновь горела многострадальная поликлиника №18», – говорится в описании к опубликованному видео.

Как сообщалось ранее, здание поликлиники находится недалеко от Донецкого аэропорта, поэтому оно очень пострадало в результате боевых действий 2014-2015 годов. Медучреждение не работало. Его заняли бездомные, также это место облюбовали наркоманы. 21 августа нынешнего, 2020 года, в здании произошел пожар, видео которого демонстрировали в соцсетях.

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