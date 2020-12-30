Регистрацию места проживания можно будет проводить онлайн

Кабинет министров Украины одобрил начало экспериментального проекта по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Как отмечается, эта услуга – одна из самых ожидаемых услуг среди украинцев. Сейчас она доступна на портале государственных услуг «Дія» для детей до 14 лет в городе Харькове.

«Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карты – по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронную согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.

На прошлом заседании 23 декабря Кабинет министров сделал первый шаг для внедрения этой услуги – принято постановление, которое создает условия для электронной регистрации места жительства. Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных громад исключительно в электронной форме или с помощью IТ-системы Государственной миграционной службы.