Донетчина: Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 9 человек (Карта)

За вторник, 29 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 343 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- по 2 – в Мирноградской, Краматорской и Славянской ОТГ;
- по 1 – в Ольгинской, Бахмутской и Соледарской ОТГ.
В числе выявленных заболевших:
- 155 – в Мариупольской ОТГ;
- 102 – в Краматорской ОТГ;
- 24 – в Славянской ОТГ;
- 17 – в Торецкой ОТГ;
- 12 – в Марьинской ОТГ;
- по 8 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;
- 4 – в Лиманской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Бахмутской, Дружковской, Волновахской и Кураховской ОТГ;
- по 1 – в Мирноградской, Покровской и Ольгинской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 905 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 267 человек (70,4% от всех заболевших);
- на лечении – 9 939 пациентов (27,7%);
- летальных случаев – 699 (1,9%).
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек (698 190 пациентов выздоровели, 18 324 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациентов, летальных случаев – 287).
В «ДНР» – 15 083 заболевших (выздоровели – 8 967 человек, скончались – 1 360 человек). В «ЛНР» – 2 082 заболевших (выздоровели – 1 737 человек, скончались – 174 человека).