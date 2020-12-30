Донетчина: Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 9 человек (Карта)

За вторник, 29 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 343 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 9 человек в Донецкой области:

по 2 – в Мирноградской, Краматорской и Славянской ОТГ;

по 1 – в Ольгинской, Бахмутской и Соледарской ОТГ.

В числе выявленных заболевших:

155 – в Мариупольской ОТГ;

102 – в Краматорской ОТГ;

24 – в Славянской ОТГ;

17 – в Торецкой ОТГ;

12 – в Марьинской ОТГ;

по 8 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;

4 – в Лиманской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Бахмутской, Дружковской, Волновахской и Кураховской ОТГ;

по 1 – в Мирноградской, Покровской и Ольгинской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 905 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 25 267 человек (70,4% от всех заболевших);

на лечении – 9 939 пациентов (27,7%);

летальных случаев – 699 (1,9%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек (698 190 пациентов выздоровели, 18 324 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациентов, летальных случаев – 287).

В «ДНР» – 15 083 заболевших (выздоровели – 8 967 человек, скончались – 1 360 человек). В «ЛНР» – 2 082 заболевших (выздоровели – 1 737 человек, скончались – 174 человека).