Готовится новый обмен пленными на Донбассе: Стали известны подробности

Украинская сторона подготовила для обмена пленными с временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей список из 251 человека. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Украина 24».

В списке есть как гражданские лица, так и военные и участники добровольческих формирований, которых удерживают на неподконтрольной территории Донбасса.

«251 человек – это подтверждение прошло через центр освобождения пленных СБУ. Среди них 34 военных, остальные – мирные граждане и из добробатов есть 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, подтверждена СБУ через обращения граждан, через свидетелей, которые вернулись из плена», – сказала Денисова.

Омбудсмен уточнила, что еще 258 человек считаются пропавшими без вести.

«Мы не знаем, живы они или нет. Надо искать», – отметила она.

Денисова также сообщила, что представители отдельных районов Донецкой области передали украинской стороне список на обмен из 103 человек.