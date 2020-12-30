По результатам ВНО: Лучшим участникам будут выплачивать премии

Лучшим участникам внешнего независимого оценивания в Украине будут выплачивать денежные премии. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Правительственный портал.

«Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине», – сказал Шкарлет, комментируя необходимость введения ежегодной премии участникам ВНО по самым высоким результатам.

На заседании 28 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины о Премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО. В соответствии с регламентом КМУ, проект указа будет передан на подпись президенту Украины.

Проектом документа предусматривается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 000 грн.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Напомним, регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.