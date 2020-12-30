Европе выгоднее расширить мандат СММ ОБСЕ на Донбассе, чем держать санкции против России, – Резников

Странам Европы выгоднее увеличить численность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чем сохранять санкции против России. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «ТСН».

Он прокомментировал один из пунктов предложенного украинской стороной «Плана совместных шагов», который предусматривает увеличение численности СММ ОБСЕ на 1500 человек.

Резников отметил, что в украинской власти есть понимание, что это потребует больших затрат и политической воли стран-членов ОБСЕ.

«Безусловно. Мы абсолютно осознаем это. Но если мы говорим, что одной из альтернатив миротворческой миссии может быть мандат СММ ОБСЕ, то считаем, что определенного количества наблюдателей достаточно, чтобы обеспечить полноценный мониторинг сегодня на оккупированных, а на тот момент, условно говоря, в переходном периоде, деоккупированных территориях – нужно увеличение», – сказал вице-премьер.

По его мнению, для европейских стран экономически более целесообразно увеличение финансирования СММ, чем сохранение санкций против России.

«А с точки зрения финансирования такой миссии для всех стран, которые хотят и заинтересованы наконец прекратить войну внутри европейского континента, перестать тогда держать санкционный режим против России, с которой они привыкли торговать и зарабатывать деньги, – для них это мизер по сравнению с выгодами, которые они получат, включая РФ в первую очередь, которая тоже является членом ОБСЕ и тоже должна за это голосовать и поддержать», – заключил Резников.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.