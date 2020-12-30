Сводка из зоны ООС за 29 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка – подствольные гранатометы.

На обстрелы противника украинские военные давали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Авдеевка противник открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

В «ДНР» утверждают, что «армия Украины в минувшие сутки 4 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 55 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись окрестности села Васильевка под Ясиноватой, а также районы сел Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.) и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) – на мариупольском направлении. Противник применял минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе подконтрольных киевским властям населенных пунктов Водяное, Верхнеторецкое и Марьинка. Они произошли, предположительно, в ходе проведения украинскими военными инженерных работ».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 29 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».