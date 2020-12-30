В «ДНР» сообщают о 22 смертях пациентов с коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 22 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 29 декабря проведено 473 исследования, выявлены 157 случаев заболевания (33,2%) и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 30 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 15 083:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 756 пациентов (31,5% от всех заболевших);

выздоровели – 8 967 человек (59,5%);

летальных случаев – 1 360 (9,0%).

Также в «ДНР» за сутки выявлено 125 случаев пневмоний, что на 1 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 102 человека. Всего на лечении находятся 1 739 пациентов с пневмониями, из них 658 – на кислородной поддержке (+23 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек (698 190 пациентов выздоровели, 18 324 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 905 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 699), Луганской области – 10 218 случаев (выздоровели – 7 412 пациентов, летальных случаев – 287).

В «ЛНР» – 2 082 заболевших (выздоровели – 1 737 человек, скончались – 174 человека).