Для военных на Донбассе было бы проще получить команду «вперед», – Хомчак

Руководство Украины имеет одну цель – вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Военным было бы проще получить команду «вперед». Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковникРуслан Хомчак, передает «Обозреватель».

Он прокомментировал вопрос о том, что при объявленном перемирии на Донбассе продолжаются обстрелы.

«В 2014 году для рядового украинца диссонансом была и мобилизация. Все так кричали, что готовы защитить Украину, но одни взяли оружие и пошли, некоторые даже из-за границы вернулись, а другие – ноги в руки и бегом из Украины. Перемирие сегодня наверняка единственно правильный путь, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату», – отметил Хомчак.

По его словам, армия должна продвигаться вперед.

«Шесть с половиной лет идет война, полтора года из них она имела активную фазу, а дальше… В окопах идут перестрелки: там отобрали километр, там – 200 метров... Но эти движения вперед-назад происходят с потерями. Армия должна двигаться, должна иметь цель и ее добиваться, а какова цель сидеть в окопах? Ну, просидели мы в обороне, затем новое поколение отправится в окопы. Сколько лет так будет длиться? Должно быть движение, должно быть изменение», – считает главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что главная цель руководства Украины – вернуть Донбасс.

«Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь – гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем, что будет. Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс», – резюмировал Хомчак.