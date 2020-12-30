В «ДНР» показали, где находится исток Кальмиуса (Фото)

В «ДНР» в поселке Минеральное находится гидрологический природный памятник. Как родник, который является истоком Кальмиуса, выглядит сегодня, показали местные жители в соцсетях.

В Facebook Сергей Изотов показал зимние пейзажи в окрестностях Ясиноватой. В том числе Сергей запечатлел родник, который был облагорожен (выложены камнем ступени и купель) и освящен. Также установлен гранитный крест.

Родник находится возле поселка Минеральное под Ясиноватой. Именно с этого родника берет свое начало река Кальмиус.

Еще один водоем показали любители велоспорта из Енакиево: опубликованы фото Волынцевского водохранилища.