«Как коронавирусный Санта-Клаус»: В «ДНР» обсуждают, не заразил ли Пушилин ветеранов

На минувших выходных «глава ДНР» Денис Пушилин, без соблюдения противоэпидемических правил, без маски, принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов «Года великой победы». Торжественное собрание, в котором приняли участие десятки человек, включая ветеранов, состоялось в краеведческом музее Донецка, пишет один из местных Telegram-каналов.

Как сообщает паблик, присутствовали также «зампред правительства» Татьяна Переверзева, «зампредседателя народного совета» Ольга Макеева, «военнослужащие народной милиции», сотрудники «МЧС» и участники движения «Молодая гвардия – Юнармия».

«Многие, но не все из них, были в масках и пытались соблюдать минимальную дистанцию. Все, кроме Пушилина, который не считает нужным прикрывать нос и рот, и рискует здоровьем очень пожилых ветеранов, которые входят в группу риска по осложнениям COVID-19. Господину главе стоило бы понимать, что, надевая маску, он, в первую очередь защищает окружающих от себя. Но зачем же беречь ветеранов, если это можно делать на словах?..», – пишут в Telegram-канале.

Дончане напомнили трагический случай, который произошел в Бельгии, и провели параллель с ветеранским мероприятием в «ДНР».

«После визита Санта-Клауса в дом престарелых в Бельгии умерли 18 пациентов. Оказалось, что у актера был коронавирус, а в учреждении не соблюдались правила безопасности. Остается надеяться, что Пушилина, как важную персону, постоянно тестируют (для простых смертных тесты на ковид – это практически недоступная роскошь), и он не заразил ни одного ветерана. Которых и так остались считанные единицы…», – резюмируют в паблике.

Напомним, всего по состоянию на 30 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 15 083, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4 756 пациентов, выздоровели – 8 967 человек, летальных случаев – 1 360.