Для противодействия информационной агрессии: На Луганщине за средства ЕС создадут мощное информагентство

За средства Евросоюза на Луганщине создадут мощное информационное агентство. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Проект «Содействие информационной реинтеграции неподконтрольной части Луганской области путем создания информационного агентства на базе КП "Медиапространство"» стал победителем конкурса по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств, полученных от ЕС по программе «Всеукраинская солидарность».

«Это уже второй проект по защите информационного пространства региона Луганщины, поддержанный Евросоюзом. В 2018 году на конкурсной основе было профинансировано строительство 150-метровой телебашни в Попаснянском районе. которая сейчас строится. Однако, без качественного контента противодействовать российской информационной агрессии невозможно. Поэтому, совместно с Северодонецкой ВГА, было принято решение о создании информационного агентства, которое будет, в частности, иметь собственную сверхсовременную телестудию. Спасибо за поддержку наших проектов Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», – прокомментировал событие глава Луганщины Сергей Гайдай.

В этом году заявителями из всех регионов Украины было подано 739 проектов на общую сумму 8,4 млрд грн по таким программам регионального развития. Были отобраны 56 проектов на общую сумму более 535 млн грн, которые будут рекомендованы к финансированию в 2021 году.