Выехать ребенку в Россию из «ДНР»: В соцсети назвали цены на «доверенность»

Чтобы родственник или чужой человек (тренер, учитель) выехал с ребенком в Россию из «ДНР», нужна «доверенность» от родителей, заверенная «республиканским» нотариусом. Сколько стоит такой «документ» для пересечения «границы» (временно неподконтрольного украинским властям участка украинско-российской границы), рассказывают местные жители в одном из донецких пабликов.

Так, чтобы вывезти ребенка чужому человеку или родственнику, нужно согласие от родителей (родителя). Такое согласие оформляют у «республиканского» нотариуса.

Цены на такую услугу, даже в пределах Донецка, отличаются:

Яна: «Стоило 500 руб. (196 грн по местному курсу на 30.12.2020 – ред.) летом… Мы делали на Калиновке. По поводу цены сейчас – не знаю, кажется, она стала больше… Нотариус за две подписи взял одну сумму, а вписали в одну доверенность мы сразу двух человек. У пограничников вопросов ни разу не возникало»;

Алена: «Подтверждаю, доверенность одна от двух родителей. Мы платили 900 руб. (353 грн)»;

Наталья: «Я делала на 15-летнюю дочь. На чужого человека. Без отца доверенность. На "Еве" стоило чуть больше 900 руб. (353 грн)»;

Юлия: «Мы делали, когда ребенок в лагерь выезжал, доверенность от обоих, можно на одном бланке – так дешевле»;

Галина: «700 руб. (275 грн), нотариус около Калининского суда!»;

Оленька: «Я делала летом на одного родителя – 600 руб. (235 грн)».

Также в обсуждении родители напоминают о том, что для ребенка еще требуется «документ», подтверждающий регистрацию в «ДНР» (это адресная справка или «паспорт ДНР») – чтобы ребенок мог вернуться из РФ.

Напомним, лиц, достигших 16-летнего возраста, но не достигших 18 лет, не пропустят из «ДНР» в РФ без согласия родителей, заверенного нотариально.