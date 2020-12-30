Чиновника на Луганщине будут судить за халатность и убытки при восстановлении моста на КПВВ «Станица Луганская»

Начальника одного из управлений Луганской областной государственной администрации обвиняют в служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, чиновник облгосадминистрации в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через реку Северский Донец на пункте пропуска не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта инфраструктуры в эксплуатацию.

«Вследствие служебной халатности руководителя управления ОГА стоимость строительства моста была завышена более чем 3,3 млн грн, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов. Бюджетные средства были безосновательно уплачены в пользу подрядной организации», – заключили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении чиновника по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) направлен в суд. Санкция данной статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.