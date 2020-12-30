Отмена госстатуса украинского языка на неподконтрольных территориях является нарушением прав человека, – Креминь

Лишение украинского языка статуса государственного во временно оккупированном Крыму и в неподконтрольных районах Донбасса является нарушением прав человека. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает «Интерфакс-Украина».

«На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ», – сказал Креминь.

Омбудсмен выразил надежду на то, что информация, которую его секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.

«Крым, Донбасс – это Украина, а люди, которые там живут, – украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе», – сказал Креминь, отвечая на вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории после деоккупации.

В то же время, уполномоченный добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей из Крыма и Донбасса к украинскому образованию.