Знакомых забрали: В «ДНР» обсуждают проблемы людей, въезжающих из РФ во время комендантского часа

Люди, которые въезжают в «ДНР» из РФ на авто в позднее время, рискуют оказаться в отделении «полиции» за нарушение комендантского часа. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

За советом к дончанам в местном паблике в Facebook обратилась Наталья. «Подскажите, кто сталкивался. Люди въезжают на авто из РФ, довольно поздно пересекают КПП, есть шанс не успеть до к/ч. Ночевать в машине? Или для въезжающих другие правила?», – спросила Наталья.

В комментариях дончане отмечают, что никаких особых правил нет:

Павел: «Особых правил насчет соблюдения к/ч для въезжающих из РФ нет»;

Олег: «Нет исключения из правил к/ч. Или в машине спать, или на удачу».

Также люди делятся опытом. Многие рассказывают о том, что приходится пережидать ночное время, искать, где переночевать:

Инна: «Знакомые ночуют на границе»;

Роман: «Лучше ехать так, чтобы под утро быть на КПП ДНР»;

Ольга: «Знакомых забрали в РОВД Тельманово (после декоммунизации – Бойковское, – ред.) за нарушение комчаса»;

Елена К.: «Когда мы ехали из России и уже пересекли границу с ДНР, 2 часа ждали там же, и только потом поехали, чтобы не попасть в комендантский час. Ехали с перевозчиком»;

Елена С.: «Только в машине ночевать, иначе загребут»;

Михаил: «Ночевали до 3-х ночи на посту ГАИ на границе»;

Виталий: «Сегодня ехал из Ростова через Успенку. Думаю, многие там заночуют»;

Лена Е.: «Только ночевать, можно нарваться на патруль».

С тем, что ночевать можно в машине, согласны не все. «Ночевка в машине также является нарушением. Отель, парковка, частный сектор», – пишет Станислав.

При этом есть примеры, когда людей пропускали: