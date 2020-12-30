Знакомых забрали: В «ДНР» обсуждают проблемы людей, въезжающих из РФ во время комендантского часа

Люди, которые въезжают в «ДНР» из РФ на авто в позднее время, рискуют оказаться в отделении «полиции» за нарушение комендантского часа. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.
За советом к дончанам в местном паблике в Facebook обратилась Наталья. «Подскажите, кто сталкивался. Люди въезжают на авто из РФ, довольно поздно пересекают КПП, есть шанс не успеть до к/ч. Ночевать в машине? Или для въезжающих другие правила?», – спросила Наталья.
В комментариях дончане отмечают, что никаких особых правил нет:
- Павел: «Особых правил насчет соблюдения к/ч для въезжающих из РФ нет»;
- Олег: «Нет исключения из правил к/ч. Или в машине спать, или на удачу».
Также люди делятся опытом. Многие рассказывают о том, что приходится пережидать ночное время, искать, где переночевать:
- Инна: «Знакомые ночуют на границе»;
- Роман: «Лучше ехать так, чтобы под утро быть на КПП ДНР»;
- Ольга: «Знакомых забрали в РОВД Тельманово (после декоммунизации – Бойковское, – ред.) за нарушение комчаса»;
- Елена К.: «Когда мы ехали из России и уже пересекли границу с ДНР, 2 часа ждали там же, и только потом поехали, чтобы не попасть в комендантский час. Ехали с перевозчиком»;
- Елена С.: «Только в машине ночевать, иначе загребут»;
- Михаил: «Ночевали до 3-х ночи на посту ГАИ на границе»;
- Виталий: «Сегодня ехал из Ростова через Успенку. Думаю, многие там заночуют»;
- Лена Е.: «Только ночевать, можно нарваться на патруль».
С тем, что ночевать можно в машине, согласны не все. «Ночевка в машине также является нарушением. Отель, парковка, частный сектор», – пишет Станислав.
При этом есть примеры, когда людей пропускали:
- Дмитрий: «На кого нарвешься. Бывает, что и отпускают, мол, езжайте, но не гарантируем, что другие не заберут. Бывает так, что никто не попадается, а на стационарных постах либо никого не видно, либо игнорируют проезжающих. В общем, на везение. Но лучше, по возможности, подгадать так, чтобы проехать границы ближе к утру»;
- Юрий: «Каждый раз въезжаю не раньше 24:00 и всегда еду в Донецк. За последние 6 лет мне только один раз попытались сказать, что я чего-то нарушаю на Амвросиевке. Ехал один. А так останавливают, смотрят документы и желают счастливого пути. Был случай остановки на 20 сек. Через пару дней после гибели Захарченко останавливали 6 раз»;
- Людмила: «Проезжала – и все отлично. Все ГАИ пропускали. Главное – не грубить и говорить, что издалека едите и время не рассчитали. Все люди!»;
- Федор: «Как повезет. Экипажи в составе семьи, как правило, либо отпускают, либо предлагают заночевать на посту до окончания комчаса. Особенно, если с детьми. Если в экипаже мужчины и не родственники, то шансы попасть в райотдел возрастают»;
- Дмитрий: «Если дети до 3-х лет, то можно».