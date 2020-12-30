Не ведитесь на развод «в Киеве сели – в Донецке встали»: В соцсети рассказали о дешевой дороге в «ДНР» через РФ

Из-за закрытых со стороны «республик» КПП на линии разграничения, людям, проживающим на неподконтрольной части Донбасса, приходится ехать с подконтрольной территории через РФ. Такая дорога обходится недешево, и занимает много времени.

Как рассказывают очевидцы, верить объявлениям, в которых указано, что перевозчик довезет прямо с подконтрольного украинским властям города в неподконтрольный – нельзя. Все равно через границу с РФ в Харьковской области и «границу» в Ростовской области (неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы) придется идти пешком. Хотя перевозчики обещают, что во время поездки человеку не придется выходить из автобуса/машины.

При этом с пересадкой дорога обходится гораздо дешевле.

Своей историей поделилась макеевчанка Галина, которая ехала из Полтавы в Макеевку.

«Дорога была сложная, и многих хочу предупредить, кто платит перевозчикам 3 тыс. грн: вы все равно будете идти пешком через все границы (это мне женщина рассказала, которая ехала за 3 тыс. грн , а мне весь путь вышел в 1 350 грн). Я выбрала такой маршрут: "Полтава-Харьков" (150 грн), заказала маршрутку за день. Компания "Зеленый слон", выезд 8:00 с центрального автовокзала», – рассказала женщина.

«Приехала в Харьков на Южный ж/д вокзал в 10:30, немного прошла вглубь автостанции. Тут же услышала "зазывал" на "Гоптовку". Сразу села в бусик и поехала на таможню. Цена 200 грн. Я знаю, что можно и за 25 грн доехать на городском, но он ходит по времени, а я спешила, так как меня на 16:00 ждала заказанная заранее, за неделю, маршрутка "Нехотеевка-Донецк", цена 2 500 руб. (980 грн по местному курсу на 30.12.2020 – ред.)», – добавила она.

Приехав на «Гоптовку», Галина, как и все другие люди, шла пешком около 1 км. Людей было много. «Гоптовку» и «Нехотеевку» она прошла за 3 часа. «В 15:30 была возле парковки, где меня уже ожидала моя маршрутка. На этом позитивная часть закончилась, мы проехали ровно полпути по направлению к Донецку и наш бусик сломался… Пытались завести машину с толкача, но неудачно. Я уже готовилась там ночевать, думала искать ночлег, так как сначала лил дождь, а потом валил мокрый снег, но в 4 часа утра после многочисленных звонков наш водитель посадил нас в проходящий автобус, большой, 50-местный – до Донецка», – поделилась Галина.

Она уточнила, что больше ничего не платила. «На таможне "Успенка" все вышли и пошли, я еще раз хочу предупредить: не ведитесь на развод "в Киеве сели – в Донецке встали". Такого в принципе не может быть. Дорога заняла 27 часов», – подытожила Галина.

Ее слова подтверждают и иные местные жители, называя добросовестных и недобросовестных перевозчиков. В частности, много негатива – в адрес «Донбасс-Тура»: «Ни в коем случае с ними не связывайтесь… "Донбасс-Тур" не рекомендую! Белгород-Донецк! Бросили людей, каждый добирался своим ходом до Донецка».

В паблике также делятся мнениями о поездках: «Да, это все говорят, кто ездит, что высаживают на границе, идешь пешком и там пересаживаешься… Жуть, не завидую тем, кто в пути. А ехать надо, ведь всякие ситуации случаются в жизни. Жаль, что много развелось всякого рода мошенников, да они и были всегда».