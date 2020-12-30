Вдруг вы позволили себе критиковать процветание: В «ДНР» рассказали, кому будет «веселее» всего на Новый год

В «ДНР» «веселее» всего на Новый год будет тем, кого поймают с украинским паспортом на машине с украинскими номерами регистрации. Об этом пишут в Телеграм-канале, освещающем жизнь в «республике».

В паблике отмечается, что в «ДНР» посоветовали «не высовываться тем, кто живет по паспорту гражданина Украины – несмотря на отмену комендантского часа на праздники, будут усиленно бороться с ДРГ, и легко можно оказаться в КПЗ».

«Те же, кто приедет в гости к родственникам на авто с украинской регистрацией, могут получить проблемы, которые гарантированно уничтожат остатки праздничного настроения. Сотрудники ГАИ будут требовать от автовладельцев "справочку" о пересечении границы республики. Смешно, учитывая, что границы фактически закрыты, и большинство едет в ДНР объездными путями, через территорию РФ», – пишут в соцсети.

Там напоминают, что в прошлом году в Донецке уже устраивали репрессии против владельцев машин без «республиканских» номеров. «Тогда автомобили с "недружественной" регистрацией просто утаскивали на штрафплощадку по адресу: ул. Павших Коммунаров, 75. О том, сколько придется заплатить за освобождение авто из плена гаишников, доподлинно неизвестно. В любом случае это опасно. Ведь "вдруг" может оказаться, что у вас есть подозрительные родственники с "неправильной" политической позицией, или вы сами позволили себе критиковать процветание и политику властей ДНР», – резюмируют в соцсети.