На Луганщине зафиксированы 8 смертей от COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 164 новых случая COVID-19. Еще 8 больных умерли от осложнений. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летняя женщина из Лисичанска; 66-летняя женщина из Рубежного; 45-летний и 47-летний мужчины, 69-летняя женщина из Северодонецка; 75-летний мужчина из Беловодского района, 82-летняя женщина из Кременского района, 62-летняя женщина из Меловского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 46 человек;

Рубежное – 30;

Северодонецк – 65;

Беловодский район – 3;

Белокуракинский – 4;

Новоайдарский – 4;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 4;

Старобельский – 5.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 10 218 человек, из них:

выздоровели – 7 412 человек (72,5% от всех заболевших);

лечатся – 2 519 пациентов, в том числе 418 – стационарно, 2 101 – амбулаторно (24,7%);

умерли – 287 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 409 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 275 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,6%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек (698 190 пациентов выздоровели, 18 324 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 905 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 699).

В «ДНР» – 15 083 заболевших (выздоровели – 8 967 человек, скончались – 1 360 человек). В «ЛНР» – 2 082 заболевших (выздоровели – 1 737 человек, скончались – 174 человека).