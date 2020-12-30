Война поднялась в воздух: Хомчак рассказал о российских ракетах, которые могут покрыть всю Украину

На Донбассе идет гибридная война, с использованием против Украины новейших средств вооружения. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, передает «Обозреватель».

Он напомнил, что в 2014 году, когда началась война, на вооружении у украинских военных беспилотников вообще не было, а у российской армии – было достаточно.

«Например, в тех боях, в которых я принимал участие, над нами постоянно зависали их беспилотники. Мы их не видели, потому что невооруженным глазом это трудно, но слышали. Они висели, наводили артиллерию, проводили разведку и "ставили" РЭБ... Когда регулярные российские войска зашли в Украину, они очень активно использовали БПЛА. Это не какие-то "сказки", я вам рассказываю по своему опыту», – подчеркнул Хомчак.

По его словам, Российская Федерация сегодня активно поставляет в неподконтрольные украинской власти районы вооружение, боеприпасы, топливо.

«Вот только вчера мне докладывали: три танка из России заехали. Возможно, там их ремонтировали, или еще что, но факт есть факт. Все поставляется из России, оттуда же и управляется», – добавил главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что беспилотники бывают различного уровня.

«Квадрокоптеры, которые можно купить сегодня в детском магазине за полторы тысячи гривен, – это те элементарные, которые летают, имеют камеры и снимают, но на них можно кое-что закрепить. А есть беспилотные самолеты, которые летают на тысячи километров, несут с собой серьезное вооружение, выполняют определенные задачи. Их эффективность мы увидели недавно в Нагорном Карабахе. Сегодня всё диктует развитие новых способов защиты бронетехники, новых форм применения и т. д. Мы понимаем, что не солдат с гранатометом или с противотанковым ружьем должен за тем же танком охотиться. БПЛА можно не видеть, но он летает и точно бьет туда, куда нужно попасть. Война поднялась в воздух – это беспилотная война», – сказал Хомчак.

Он также отметил, что Россия продолжает задействовать БПЛА для различных целей, но на востоке Украины еще и сбивают беспилотники ОБСЕ для того, чтобы они не мониторили и не фиксировали нарушения.

«Это война. Все войны, которые были, выписывали какие-то свои правила, но нашу не зря назвали гибридной – она вне правил. Война есть, но она войной не названа официально. Понимаете? И многое другое. Сегодня противник – россияне – имеет самолеты с ракетами, которые могут покрывать всю территорию Украины – такая дальность действия. Причем это с территории России, не заходя в зону поражения нашей ПВО. А мы не имеем права сбивать самолеты на территории РФ – есть нормы международного права», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что вооружение развивается во всем мире. «Фантастические фильмы, которые мы смотрели о войнах в космосе, сегодня все больше становятся реальностью», – сказал Хомчак.