Сработала растяжка: В соцсетях сообщают о взрыве в Луганске

Сегодня утром, 30 декабря, во временно неподконтрольном украиснской власти Луганске взорвалась граната, прикрепленная к растяжке. В результате ранения получила женщина. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«В районе Красной площади произошел взрыв гранаты РГД. Неизвестный установил растяжку по улице Шевченко, 13, которая сработала около 8:30. Пострадала женщина, которая со множественными осколочными ранениями была доставлена в ЛРКБ», – пишет луганский Telegram-канал.

Как сообщается, в связи с тем, что проводились следственные действия, улица до обеда была перекрыта, работали саперы и следователи.