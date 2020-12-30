RU
Все новости

Сработала растяжка: В соцсетях сообщают о взрыве в Луганске

30.12.20 14:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня утром, 30 декабря, во временно неподконтрольном украиснской власти Луганске взорвалась граната, прикрепленная к растяжке. В результате ранения получила женщина. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«В районе Красной площади произошел взрыв гранаты РГД. Неизвестный установил растяжку по улице Шевченко, 13, которая сработала около 8:30. Пострадала женщина, которая со множественными осколочными ранениями была доставлена в ЛРКБ», – пишет луганский Telegram-канал.

Как сообщается, в связи с тем, что проводились следственные действия, улица до обеда была перекрыта, работали саперы и следователи.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк