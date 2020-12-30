После закрытия КПВВ на карантин более 800 человек застряли по обе стороны линии разграничения, – ОБСЕ

После закрытия контрольных пунктов въезда- выезда (КПВВ) и блокпостов на Донбассе на карантин более 800 человек застряли по ту или иную сторону линии разграничения. Об этом говорится в новом отчете ОБСЕ о ситуации с пересечением КПВВ, опубликованном 29 декабря.

Отчет охватывает период с 1 ноября 2019 года по 15 ноября 2020 года.

«СММ получила не менее 826 запросов от гражданских лиц (446 от женщин, 293 от мужчин, 50 от девушек и 37 от юношей), которые хотели воссоединиться со своими семьями или вернуться к месту жительства», – отмечается в отчете.

Сотрудники Миссии разговаривали с мирными жителями, которые потеряли свои рабочие места из-за закрытия пунктов пропуска, а также с теми людьми, которые проживают по ту или иную сторону линии разграничения и не могут вернуться домой, поэтому были вынуждены ночевать на улице после того, как у них закончились деньги.

«Например, 27 марта на КПВВ "Майорское" мужчина (40-49 лет), проживающий в неподконтрольных правительству районах, сообщил СММ, что его работодатель из подконтрольного правительству района отправил его домой в неоплачиваемый отпуск, но Госпогранслужба не позволила ему осуществить пересечение в направлении неподконтрольных правительству районов. Далее он отметил, что поскольку у него негде остановиться в подконтрольных правительству районах, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предложили ему остаться в палатке рядом», – приводят пример в СММ ОБСЕ.

9 апреля на КПВВ в Станице Луганской к представителям Миссии подошла группа из 11 мирных жителей (мужчины и женщины разного возраста), обратившихся в СММ за помощью с пересечением в то время закрытого КПВВ в направлении неподконтрольных правительству районов.

«Женщина (30-39 лет) в сопровождении 2 детей (мальчик и девочка в возрасте 10 и 12 лет) сообщила наблюдателям, что у них нет места, где они могли бы остановиться, и они ночуют на улице без денег и еды, пока ждут пересечение в сторону неподконтрольных правительству районов», – рассказали наблюдатели.

Более того, команда Миссии отметила, что закрытие пунктов пропуска привело к еще большей изоляции пожилых людей, большинство из которых женщины, а они часто остаются без доступа к необходимой помощи, оказываемой им членами семей.

«Во многих случаях к наблюдателям подходили женщины, которые пытались пересечь линию соприкосновения, чтобы помогать пожилым и больным родителям. Например, в апреле на КПВВ "Майорское" женщина (50-59 лет) сообщила СММ, что ей нужно пересечь линию соприкосновения, чтобы заботиться о своей больной матери, которая проживает в неподконтрольном правительству районе», – говорится в отчете.

«Моя 90-летняя мать осталась в неподконтрольном правительству Шахтерске в критическом состоянии без возможности заботиться о себе. Услуги по попечительству недоступны, а ее соседи не хотят брать на себя ответственность ухаживать за ней. Она умрет, пока пункты пропуска откроют. Мы в отчаянии», – такое обращение пришло в СММ ОБСЕ от 60-летней женщины, которая обратилась за помощью с пересечением линии разграничения.

Многие семьи с малолетними детьми остались разделенными, а некоторые дети не смогли вернуться к родителям.

Например, 6 апреля женщина (30-39 лет) сообщила команде СММ, что она вместе со свои 4-летним сыном оказалась в неподконтрольном правительству Старобешево (после декоммунизации – Кальмиусское), а ее 9-летний сын, о котором также нужно заботиться, остался на подконтрольной правительству стороне.

23 октября мужчина обратился к Миссии с помощью с пересечением линии соприкосновения в неподконтрольный правительству Донецк, чтобы вернуться к своему 9-летнему ребенку. Он добавил, что является опекуном ребенка, который в то время жил у соседей.

Закрытие пунктов пропуска также привело к изменениям в семейных взаимоотношениях.

«В некоторых случаях женщины с детьми были отрезаны от своих партнеров и неожиданно именно они становились единственными лицами, которые отвечали за заботу и финансовое обеспечение своих семей. В апреле команда СММ говорила с женщиной (30-39 лет) из подконтрольной правительству Новомихайловки Донецкой области; по ее словам, теперь только она одна содержала двух своих детей из-за того, что ее партнер застрял в неподконтрольном правительству Донецке в результате закрытия линии разграничения», – отмечается в отчете.