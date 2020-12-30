Поздравления для 100 тысяч детей: Акция «Ринат Ахметов – Детям» проходит в 20-й раз

В этом году поздравления Рината Ахметова с Днем святого Николая и Новым годом получат более 100 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Самая многолетняя и масштабная новогодняя благотворительная традиция началась 16 ноября 2001 года. Тогда Ринат Ахметов впервые посетил воспитанников интернатов и детских домов и увидел, как они ждут чудес.

«Все они мечтают так же, как мы, о достойной жизни, достойной семье, достойном будущем, достойной работе. А наша задача – помочь им стать достойными людьми», – так сказал основатель Акции, Учредитель Фонда Ринат Ахметов.

Участники Акции – мальчики и девочки, получавшие помощь по проектам и программам Фонда Рината Ахметова, и ребята из интернатов, детских домов семейного типа и приемных семей.

«Все любят праздники. Это время, когда загадывают желания и случаются чудеса. Подарить веру в то, что чудо возможно – важная задача Акции "Ринат Ахметов – Детям". Это добрая традиция, которая началась благодаря неравнодушию самого известного благотворителя Украины Рината Ахметова. Акция уже 20 лет дарит детям веру в мечту и успех. Именно из этой Акции родился проект "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!", благодаря которому был создан 41 детский дом семейного типа, а около 10 тысяч детей-сирот нашли семьи», – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

ДДСТ Светланы Соболевой в Днепре – давние друзья Фонда. Здесь воспитываются семь мальчиков и девочек разного возраста. Они организовали по-настоящему теплую встречу и поразили очень дружескими отношениями между собой.

«Фонд Рината Ахметова нам очень помогает. Еще когда мы были приемной семьей, пришли к мысли о том, чтобы взять к себе еще больше детей. Но сделать это нам не позволяла жилплощадь, ведь домик был маленький. Вложили все силы и средства в постройку нового дома, но их не хватило. Помог Ринат Ахметов – и благодаря этому мы получили возможность подарить семью еще большему количеству детей. И Фонд Рината Ахметова продолжает помогать нам. Я очень благодарна», – говорит Светлана Соболева.

Вместе с поздравлениями и сюрпризами представители Фонда привезли в ДДСТ Соболевых живого Снеговика Олафа – как оказалось, это любимый персонаж одного из самых младших мальчиков, Димы. От его объятий и улыбки северный гость едва не растаял.

«Я не ожидал, что ко мне приедет такой гость. Спасибо! Оставайся с нами, Снеговик, ведь у нас так хорошо», – трогательно сказал Дима на прощание.

Еще больший ураган эмоций и восторга встретил представителей Фонда и их сказочного спутника в ДДСТ Николая и Елены Власовых. И это неудивительно, ведь почти половина из его нынешних 10 воспитанников – это малыши.

«Начинали мы с приемной семьи. Вначале мы приняли в семью девочку Юлию, ей было семь лет. Потом появилась Машенька. В Никополе был детский дом "Ромашка", который закрывали, деток всех разобрали, остался только один мальчик Денис. И так нас стало еще больше. Потом из приюта забрали девочку Катю и ее братиков Кирюшу и Дениску. А два года назад взяли в семью четырех сирот: Ростика – один годик, Иванку – два года, Диночку – шесть лет и Дарьяночку, ей было десять. В сентябре этого года наш Денис, уже взрослый, ему 19, решил жить самостоятельно. Уехал к родному брату и бабушке. Работает помощником фермера и учится на тракториста. В службе по делам детей предложили принять на воспитание двоих деток – Марьяночку, ей шесть лет и Мишеньку, которому четыре. Мы вначале сомневались, справимся с его генетической болезнью или нет. Но изучив информацию в интернете, мы с мужем решились взять деток. У Мишеньки фенилкетонурия, поэтому нужно особое питание», – рассказали свою историю Николай и Елена.

Дети искренне радовались не только вкусным сюрпризам, но и подарку – настоящему индейскому вигваму.

«Мы так весело бегали и играли! Все радовались, а мама и папа улыбались. Приезжайте еще, мы вас любим», – сказала маленькая Иванка.

Как отметили в Фонде, только за последние шесть лет участниками Акции «Ринат Ахметов – Детям» стали 700 тысяч девочек и мальчиков со всей Украины.