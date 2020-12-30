Гражданин Британии из Пакистана: Президент «Мариуполя» рассказал о проблемах футбольного клуба

Основная проблема футбольного клуба «Мариуполь» – стоящие игроки (чаще всего – из жены) не соглашаются переезжать в столицу Приазовья, которая находится не так далеко от линии фонта. Об этом рассказал президент ФК «Мариуполь» Тарик Чаудри, передает пресс-служба клуба.

Кроме пандемии осложнением этого года для футбольного клуба была смена главного тренера – прекратили сотрудничество с Александром Бабичем, новым тренером «Мариуполя» стал Остап Маркевич, который до этого в украинской Премьер-лиге не работал. «Из-за пандемии для всех нас, не только команды и клуба, этот год получился сложным. Для нашей же команды он стал еще и переломным. Летом, в очень короткое из-за коронавируса межсезонье, мы решились на смену тренера и создание новой команды. Этот процесс беспроблемным и безболезненным не бывает. А тут еще добавила сложностей реконструкция газона на стадионе имени В.С.Бойко, из-за которой мы весь первый круг провели в разъездах… Не будем забывать о коронавирусе – в оптимальном составе нам сыграть не всегда удавалось. Где-то сил на финишный отрезок ребятам не хватило», – сказал президент клуба.

Зимой больших изменений в составе команды не планируют. «Зимой трудно пригласить хорошего игрока – у всех качественных исполнителей контракты. Возможно, один-два футболиста пополнят нашу команду», – добавил Чаудри.

Он отметил, что в ФК «Мариуполь» вообще проблемно приглашать опытных игроков. Это связано с бытовыми нюансами. «Опытных футболистов (точнее – их жен) бывает трудно убедить приехать сюда. Все-таки это промышленный город, близость к зоне боевых действий. Плюс "география". К нам тяжело добраться и непросто уехать – аэропорт не работает, с поездами из-за пандемии тоже есть свои трудности. Это фактор, который от клуба никак не зависит. Поэтому где-то нам проще договариваться с молодыми игроками», – пояснил президент.

При этом, по его словам, условия контрактов с игроками клуб выполняет, «у нас нет долгов по зарплате или каких-то финансовых споров с футболистами».

Часть команды составляют ребята из Донецкой области, в том числе, переселенцы. «И сейчас у нас хватает местных ребят. Пусть не из Мариуполя, но из нашего региона, из Донецкой области. Посмотрите: Женя Гальчук родился в Краматорске, Леша Быков из Харцызска, Сергей Горбунов – из Новоазовска, Игорь Кирюханцев и Олег Очеретько – из Макеевки, Дима Топалов – из Волновахи, Дима Мишнев – из Лимана, Максим Чех – из Красной Поляны», – перечислил Чаудри.

Отметим, что Тарик Махмуд Чаудри родился 5 ноября 1958 года в Файслабаде (Пакистан), гражданин Великобритании. В 1977 году окончил Государственный колледж в Файслабаде (Пакистан). В 1985 году завершил учебу в Ждановском металлургическом институте (сейчас Приазовский государственный технический университет в Мариуполе), специализация — металлургия черных металлов. С 1985 по 1987 гг. работал научным сотрудником в Ждановском металлургическом институте.

В 1988 году создал в Мариуполе советско-пакистанское предприятие «Совпаксервис». В октябре 1993 года стал директором компании Taco Metalsasia LTD.

В настоящее время в международную бизнес-империю Тарика Чаудри входят компании Sabina PAK, Taco Metalsasia LTD, S.I.T. LIMITED, офисы которых работают в Украине, Пакистане, Гонконге, Сингапуре, Турции и ОАЭ.

В 2011 году вошел в число акционеров футбольного клуба «Ильичевец», который в 2017 году был переименован в «Мариуполь». С 2015 года – президент данного ФК.