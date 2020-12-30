Коронавирус не пройдет, но все будет спокойно, – астролог о 2021-м

Начало 2021 года не станет завершением всех проблем 2020-го. Но ситуация с пандемией в Украине до середины 2020 года будет контролируемой. Такое мнение высказал астролог Олег Горбань.

«Люди еще долго будут отходить от проблематики пандемии. Но при этом найдут способ жить в таких условиях, в этой ситуации. И это больших хлопот им уже не будет доставлять. Это достаточно четко видно в астрологическом контексте – середина года закрывает этот вопрос», – говорит Горбань.

В 2021 году мы входим в новую астрологическую эпоху, которая связана со стихией воздуха. Именно она поможет украинцам переосмыслить свои жизненные ценности и совершить прорыв в сфере коммуникаций.

Астролог прогнозирует, что вторая половина 2021 года будет благоприятной для реализации запланированного. Правда, это будет касаться настойчивых людей. «Можно будет реализовать запланированные стартапы, идеи. И они будут иметь результат. Они принесут пользу. Вообще год металлического быка благоприятен именно для настойчивых. Поэтому это качество нужно в себе взращивать, вырабатывать. Год быка – это не столько для удачливых, сколько для настойчивых», – отметил он.

В целом, если верить звездам, 2021 год обещает быть спокойным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Наш»