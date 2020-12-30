Цены и сроки: В каких лабораториях Донетчины проводят тестирование на COVID-19

В Донецкой области тестирование на COVID-19 проводят как государственные, так и частные лаборатории, передает «Радио Свобода».

Государственные лаборатории работают в Мариуполе, Торецке, Краматорске и Славянске. Там производят анализы, но не сам забор: если хотите государственный бесплатный тест, то ваш путь – к семейному врачу. Дальше приедет мобильная бригада (и это не «скорая»), объяснил Александр Педенко, руководитель Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

«Туда обращаться не надо. В эти лаборатории доставляют образцы мобильные бригады. Для того, чтобы пройти тестирование, вам надо обратиться к семейному врачу и, если вам необходимо сдать ПЦР-исследование, – мобильная бригада отберет у вас образец и доставит в лабораторию», – уточнил Педенко.

Впрочем, во многих случаях бригада все же не едет, а самого пациента просят прийти в кабинет и сдать анализ. Правда, результат бесплатного теста можно ждать несколько дней – в зависимости от количества образцов в очереди на обработку.

Отметим, что также в некоторых из таких гослабораториях можно сдать анализ частным образом (платно).

Если вы хотите сделать ПЦР-тест платно и быстро, то нужно обращаться в частные лаборатории, которые аккредитованы Мминздравом для проведения ПЦР-тестов.

В Мариуполе в медицинском центре «Код здоровья» образцы забирают в лаборатории по улице Ульяны Громовой, 69. Стоимость услуги – 850 грн. Срок выполнения – в течении двух дней.

Лаборатория «Новая диагностика». ПЦР-тест здесь стоит 950 грн. Срок выполнения – 2 дня. Отделения лаборатории есть в Мирнограде, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Лимане, Покровске, Селидово, Угледаре, Доброполье, Бахмуте, Часов Яре и Славянске.

Клинико-диагностический центр «Фармбиотест». В Донецкой области анализы забирают в Бахмуте и Краматорске. ПЦР-тест здесь стоит дороже, чем в других лабораториях, – 1200 грн. Но выполнить тест обещают за один рабочий день.

Unimed Laboratories. Стоимость тестирования методом ПЦР – 900 грн. Лаборатории в Донецкой области работают в Краматорске, Доброполье, Мирнограде, Угледаре, Константиновке, Бахмуте, Покровске и Мариуполе. Срок выполнения теста: от 24-х до 48 часов.

Медицинская лаборатория «Синево». ПЦР-исследования делают в Краматорске, Константиновке, Славянске, Покровске, Бахмуте, Дружковке, Доброполье, Мариуполе, Мирнограде. Срок выполнения теста (по информации на сайте) – 2 дня. Стоимость – 990 гривен.

Сеть лабораторий Invivo. Стоимость ПЦР-теста здесь 900 грн. Результаты обещают через день. Исследования проводят в Бахмуте, Константиновке и Краматорске.

На сайте каждой лаборатории есть актуальные цены, рекомендации и контакты.

Напомним, что по требованиям Министерства здравоохранения все частные лаборатории передают данные государству – для этого перед анализом все клиники потребуют от гражданина заполнить стандартную анкету Минздрава. И если у него выявят COVID-19, то пациент будет обязан пойти на самоизоляцию.